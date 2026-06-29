LGS sınav sonuçları ne zaman, erken mi açılacak? MEB LGS sınav sonuç takvimi açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılan yüz binlerce öğrenci ve veli, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Son günlerde sosyal medyada sınav sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvimden daha erken ilan edileceğine yönelik iddialar gündeme gelirken, gözler MEB'den yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler sınav puanları ve yüzdelik dilimlerini öğrenerek tercih sürecini başlatacak.
LGS maratonunun tamamlanmasının ardından bu kez sonuç heyecanı başladı. Merkezi sınava katılan öğrenciler ve aileleri, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırırken sosyal medyada ortaya atılan "LGS sonuçları erkene çekildi" iddiaları gündemin ilk sıralarında yer aldı. Ancak resmi takvimde herhangi bir değişiklik olup olmadığı merak edilirken, öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyuracağı sonuçlarla birlikte lise tercih sürecine yön verecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav sonuçları 10 Temmuz 2026'da açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden kontrol edebilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.
LGS TERCİH İŞLEMLERİ HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?
LGS tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.
BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA
LGS sonuç tarihine dair açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bildiğiniz gibi arkadaşlar sınav yarın uygulandıktan sonra 10 Temmuz'da sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. Bu yıl sınav sonuçlarıyla ilgili de bir yeni uygulama başlatıyoruz. Çocuklarımız sınav sonuçlarını öğrendikten sonra elektronik ortamda kendilerine destek olan bir yapay zeka robotuyla Türkiye'nin neresinde olursa olsun tercih etmek istediği okul türüne göre okulların tamamını fizik imkanlarıyla birlikte karşısına sunan bir terkip robotunu da kendileriyle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
LGS NAKİL SÜRECİ NASIL OLACAK?
Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrencilerin ve velilerin, LGS 2026 sürecini yakından takip etmeleri ve kılavuzda yer alan tüm detayları dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.