LGS sınav sonuçları ne zaman, erken mi açılacak? MEB LGS sınav sonuç takvimi açıklandı

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

LGS sonuç tarihine dair açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bildiğiniz gibi arkadaşlar sınav yarın uygulandıktan sonra 10 Temmuz'da sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. Bu yıl sınav sonuçlarıyla ilgili de bir yeni uygulama başlatıyoruz. Çocuklarımız sınav sonuçlarını öğrendikten sonra elektronik ortamda kendilerine destek olan bir yapay zeka robotuyla Türkiye'nin neresinde olursa olsun tercih etmek istediği okul türüne göre okulların tamamını fizik imkanlarıyla birlikte karşısına sunan bir terkip robotunu da kendileriyle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.