TOKİ tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Antalya Gazipaşa 300 / 250.000 Sosyal Konut Projesi’nde 298 asil hak sahibi için; Antalya Gazipaşa Bakılar Mahallesi 301 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 241 adet ve 3+1 nitelikli 62 adet olmak üzere toplamda 303 adet konut arasından konut belirleme kurası çekildi. İşte Antalya Gazipaşa hak sahipleri TOKİ konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 13-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında, Türkiye Halk Bankası
A.Ş. Gazipaşa Şubesi’nde imzalanacaktır. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2027 tarihinden itibaren başlatılacaktır.