TÜBİTAK 6 farklı birime personel alacak: Başvuru için son tarih açıklandı

TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli’de görevlendirilmek üzere kısmi süreli 170 aday araştırmacı alacak. TÜBİTAK 170 personel alımı için başvurular, 20 Temmuz saat 17.00’ye kadar çevrim içi olarak yapılabilecek.

TÜBİTAK 170 aday araştırmacı alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ankara ve Kocaeli’deki birimlerinde görevlendirilmek üzere kısmi süreli 170 proje personeli istihdam edecek.

TÜBİTAK 170 personel alımı kapsamında, yükseköğretim kurumlarının çeşitli bölümlerinde eğitim gören öğrenciler aday araştırmacı olarak kurum bünyesinde görev yapacak.

Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre başvurular, 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerin 3. veya 4. sınıfında öğrenim görecek öğrencilere açık olacak.

Aday araştırmacılar hangi birimlerde çalışacak?

Alımı yapılacak aday araştırmacılar, TÜBİTAK bünyesindeki altı farklı araştırma merkezi ve enstitüde görevlendirilecek.

Personel alınacak birimler şöyle:

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)

Marmara Araştırma Merkezi (MAM)

Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE)

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE)

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)

Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY)

Aday araştırmacılar, ilgili birimlerin Ankara ve Kocaeli’deki çalışma alanlarında istihdam edilecek.

TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman?

TÜBİTAK’ın 170 aday araştırmacı alımı için başvurular, 20 Temmuz saat 17.00’ye kadar yapılabilecek.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları nereden öğrenilecek?

Adaylar; başvuru koşulları, aranacak nitelikler ve değerlendirme sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere TÜBİTAK’ın resmî internet sitesi ile kurumun İş Başvuru Sistemi üzerinden ulaşabilecek.