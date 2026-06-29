Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirlenen takvim doğrultusunda her yıl aynı tarihler arasında uygulanan adli tatil, 2026 yılında 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Yargı süreçlerinde bazı sürelerin durduğu bu dönemde yalnızca kanunda belirtilen acil ve istisnai davalara bakılacak. Peki, 2026 adli tatili ne zaman sona erecek, hangi mahkemeler görev yapacak ve adli tatil süresince hangi davalar görülecek?
Adli tatil döneminin yaklaşmasıyla birlikte, mahkemelerde işlemleri bulunan vatandaşlar ile hukuk camiasının gözü 2026 adli tatil takvimine çevrildi. Yargı faaliyetlerinin belirli ölçüde sınırlandığı bu süreçte, adli tatilin hangi tarihte başlayacağı ve hangi mahkemelerin görev yapmaya devam edeceği merak ediliyor. İşte 2026 adli tatil döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri ile süreç boyunca görülecek dava ve işlemlere ilişkin bilinmesi gereken detaylar.
ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirlenen takvim doğrultusunda adli tatil, her yıl aynı dönem içerisinde uygulanıyor. 2026 yılı adli tatil süreci ise 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak.
ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
Yaklaşık 43 gün sürecek adli tatil dönemi, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü mesai saati sonunda sona erecek. Tatilin tamamlanmasının ardından yargıda yeni çalışma dönemi 1 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla başlayacak.
ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDİYOR?
Adli tatilde, aşağıdaki dava ve işler görülür:
a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
ğ) Çekişmesiz yargı işleri.
h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.
(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.
(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.
MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.