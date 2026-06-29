36. NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Zirve öncesinde başkent genelindeki güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken, toplam 56 bin 288 güvenlik personeli görev yapacak. NATO Zirvesi boyunca trafiğe kapatılacak yollar ve uygulanacak güvenlik önlemlerine ilişkin ayrıntılar açıklandı.
Türkiye’nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan 36. NATO Zirvesi için başkentte kırmızı alarma geçilerek güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Uluslararası liderlerin ve askeri heyetlerin ağırlanacağı bu kritik zirve boyunca şehir genelinde tam 56 bin 288 güvenlik personeli kesintisiz görev yapacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından yapılan planlamalar doğrultusunda, zirve süresince özellikle heyetlerin geçiş güzergâhları, toplantı alanları ve konaklama tesislerinin çevresindeki birçok stratejik cadde ve sokak araç trafiğine tamamen kapatılacak.
Ankara’da NATO zirvesi için yollar ne zaman kapatılacak?
36. NATO Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Zirve kapsamında başkent genelinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, toplam 56 bin 288 güvenlik personeli görev yapacak.
Alınan tedbirler doğrultusunda 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. Ayrıca 28 Haziran Pazar günü saat 00.00’dan 10 Temmuz Cuma günü saat 23.59’a kadar zirvenin yapılacağı alanlar, delegasyonların konaklayacağı bölgeler, geçiş güzergahları ve hassas noktalar yetkisiz araç ve kişilerin girişine kapatılacak.
Zirve haftasında kamu hizmetlerinin aksamaması için zorunlu personel görev başında olacak. Bunun dışında Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılacak.
Toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/ pankart asma vb. eylem/etkinlikler ile Ankara hava sahasında (Valilik izni haricinde) her türlü insansız hava aracının uçuşu.
6-12 Temmuz arasında sınav sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama gibi etkinlikler yapılamayacak.
Zirve kapsamında, delegasyonların ve liderlerin güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla "Kırmızı Alan" uygulaması devreye girecek. Bu uygulama dahilinde belirlenen bölgelere araç ve yaya girişleri tamamen kontrollü bir şekilde sağlanacak.
NATO Zirvesi öncesinde Ankara’da uygulanacak “Kırmızı Alan” düzenlemesinin kapsamı belli oldu. Devlet başkanları ve yabancı heyetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan karar doğrultusunda, başkentin kritik noktalarında yaya ve araç geçişleri sıkı denetime tabi tutulacak. Güvenlik tedbirlerinin yoğunlaştırılacağı bölgeler şunlar:
- Esenboğa Havalimanı ve çevresi ile zirve lojistiğinde kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi ve yakın çevresi
- Yabancı delegasyonların konaklayacağı 15 otelin çevresi ile bu otellere bağlantı sağlayan ana ve tali yollar da kontrollü geçiş alanı kapsamında değerlendirilecek.
NATO zirvesi kapsamında Ankara’da hangi yollar kapalı olacak?
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında hazırlanan resmi güzergah planıyla, Ankara’da trafik düzenlemesine gidilecek yollar da netleşti. “Kullanılacak Güzergahlar” başlığıyla duyurulan belgeye göre, kırmızı alan kapsamına alınacak bazı cadde ve sokaklarda ulaşım geçici olarak durdurulacak ya da kontrollü şekilde sağlanacak. Sürücülerin ve toplu taşıma kullanan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için dikkat etmesi gereken başlıca güzergahlar şöyle:
Etkilenecek Başlıca Bulvarlar: Özal Bulvarı ve Çevre Yolu varyantları, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, Turgut Özal 2 Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana, İnönü, Ankara, Atatürk, Anadolu, Dumlupınar, 1071 Malazgirt, Cumhurbaşkanlığı, Sakıp Sabancı ve İhsan Doğramacı bulvarları.
Çankaya Bölgesi: Cinnah Caddesi, İran Caddesi, Arjantin Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, John F. Kennedy Caddesi, Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, Tahran Caddesi ve Polonya Caddesi.
Yenimahalle / Söğütözü Bölgesi: Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi ve Yaşam Caddesi.
Diğer Önemli Yollar: Türk Kızılayı Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi, Nizami Gencevi Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Çetin Emeç ile İnönü Bulvarı arasında kalan bölümü ve Bilkent Kampüsü içindeki tüm cadde ve sokaklar.