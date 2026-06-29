Toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/ pankart asma vb. eylem/etkinlikler ile Ankara hava sahasında (Valilik izni haricinde) her türlü insansız hava aracının uçuşu.

6-12 Temmuz arasında sınav sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama gibi etkinlikler yapılamayacak.

Zirve kapsamında, delegasyonların ve liderlerin güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla "Kırmızı Alan" uygulaması devreye girecek. Bu uygulama dahilinde belirlenen bölgelere araç ve yaya girişleri tamamen kontrollü bir şekilde sağlanacak.

NATO Zirvesi öncesinde Ankara’da uygulanacak “Kırmızı Alan” düzenlemesinin kapsamı belli oldu. Devlet başkanları ve yabancı heyetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan karar doğrultusunda, başkentin kritik noktalarında yaya ve araç geçişleri sıkı denetime tabi tutulacak. Güvenlik tedbirlerinin yoğunlaştırılacağı bölgeler şunlar:

- Esenboğa Havalimanı ve çevresi ile zirve lojistiğinde kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi ve yakın çevresi

- Yabancı delegasyonların konaklayacağı 15 otelin çevresi ile bu otellere bağlantı sağlayan ana ve tali yollar da kontrollü geçiş alanı kapsamında değerlendirilecek.