Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berdimuhamedov'a doğum günü telefonu: Türkiye'ye davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkiler ve bölgesel meseleler görüşüldü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Türkmenistan'ın iş birliğini geliştirmeye devam edeceğini, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye'ye davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Berdimuhamedov'u Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Zirvesi ve COP31 İklim Zirvesi'ne davet ederken, doğum gününü de kutladı.







