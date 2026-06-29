Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Parlamenter Zirvesi'nde önemli açıklamalar: Türkiye yeni dönemin ruhunu iyi okuyor

7-8 Temmuz’da Ankara’da yapacağımız zirve öncesi bu toplantıyı ayrı bir önemde görüyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İttifakımızın doğu ve güneydoğu sınırlarında cereyan eden tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmememiz gerektiğini gösteriyor.

İstikrar yerine gerilimin olduğu bir dönemdeyiz. Siyaseti tanımlayan ölçüler bugünün dünyasında anlamlarını yitirmiştir. Gazze başta olmak üzere yaşanan katliamlar insanlığın yüreğinde yaralar açmıştır. Eski kavramlarla yeni durumu açıklamak mümkün değil.