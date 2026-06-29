Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Parlamenter Zirvesi'nde önemli açıklamalar: Türkiye yeni dönemin ruhunu iyi okuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Parlamento Başkanları Onuruna Verilen Öğle Yemeği Programı'nda konuştu. Erdoğan, Avrupa güvenliğinin tarihi bir dönemeçten geçtiğini belirterek NATO’nun caydırıcılığının artırılması gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, NATO Zirvesi’nden ittifak dayanışmasını güçlendiren somut sonuçlar beklediklerini söyledi.
Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen yemeğe katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;
7-8 Temmuz’da Ankara’da yapacağımız zirve öncesi bu toplantıyı ayrı bir önemde görüyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İttifakımızın doğu ve güneydoğu sınırlarında cereyan eden tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmememiz gerektiğini gösteriyor.
İstikrar yerine gerilimin olduğu bir dönemdeyiz. Siyaseti tanımlayan ölçüler bugünün dünyasında anlamlarını yitirmiştir. Gazze başta olmak üzere yaşanan katliamlar insanlığın yüreğinde yaralar açmıştır. Eski kavramlarla yeni durumu açıklamak mümkün değil.
Avrupa güvenliği tarihi dönemeçte. Bu zirve müttefikler arasında dayanışmanın göstergesi.
Bölgemizdeki gelişmeler güvenlik anlayışını değiştirdi. NATO caydırıcı olmalı. Türkiye yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden.
NATO Zirvesi'nden temel beklentimiz ittifak dayanışmasını güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Ankara Zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır.
İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.