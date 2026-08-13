Hadis meclisi başlıyor

İstanbul, uluslararası bir hadis meclisine ev sahipliği yapacak. Mahmudiye Eğitim Sağlık Kültür ve Sanat Vakfı tarafından 23 Ağustos’a kadar sürecek Sahih-i Müslim Sema Meclisi, yarın Mihrimah Sultan Camii’nde başlıyor. 10 gün devam edecek programda İmam Müslim’in el-Camiu’s-Sahih adlı eseri, hadis ilminin kadim aktarım usullerinden biri olan sema yöntemiyle baştan sona okunacak.

Meclise 51 ülkeden 1800’ü aşkın ilim talebesi kayıt yaptırdı. Her gün sabah 07.00’de başlayacak kıraatler, yatsı namazına kadar devam edecek. Program, çağdaş dönemin önde gelen muhaddislerinden Şeyh Muhammed el-Ya’kubi ile Şeyh Dr. İdris el-Fasi’nin riyasetinde gerçekleştirilecek. Programın tamamına iştirak eden talebelere, iki alim tarafından hadis rivayeti icazeti verilecek.

Tarihi nüsha okunacak

Mecliste okunacak Sahih-i Müslim nüshası da taşıdığı tarihi mirasla dikkat çekiyor. Şeyh Muhammed el-Ya’kubi’nin hazırladığı neşir, İspanya’daki Escorial Kütüphanesi’nde muhafaza edilen 1007 numaralı 12. yüzyıla ait yazma ile İstanbul Nuruosmaniye Kütüphanesi’nde bulunan 1185-1186 numaralı 13. yüzyıla ait yazma esas alınarak hazırlandı. Her iki nüshanın da hadis hafızı Şerefüddin ed-Dimyati’ye okunmuş nüshalar olduğu belirtiliyor. Asırlar boyunca Şam, Kahire ve Kudüs gibi önemli ilim merkezleri arasında dolaşan yazmalar, Sahih-i Müslim’in rivayet ve aktarım tarihine ışık tutuyor. Katılımcılar, 10 gün boyunca okunacak eseri, Şeyh Muhammed el-Ya’kubi’nin bizzat neşre hazırladığı nüsha üzerinden takip edecek. Söz konusu nüsha talebelere dijital olarak da temin edilecek.

Kadim sema geleneği

Hadis sema meclisleri, bir hadis kitabının ehil bir hocanın huzurunda baştan sona okunması ve talebelerin bu kıraati dinleyerek rivayet zincirine dahil olması esasına dayanıyor. İslam ilim tarihinde asırlar boyunca sürdürülen bu gelenek, 20. yüzyılda geleneksel ilim merkezlerinin zayıflaması ve modern eğitim anlayışının yaygınlaşmasıyla büyük ölçüde unutuldu. Şeyh Muhammed el-Ya’kubi, 1997-1998 yıllarında Şam’da başlattığı çalışmalarla bu kadim geleneğin yeniden canlandırılmasına öncülük etti. Şam’daki çalışmaların ardından ABD’de Zaytuna Enstitüsü ve İngiltere’de Hounslow Camii gibi merkezlerde düzenlenen meclislerle sema geleneği sürdürüldü. İstanbul’da düzenlenen Sahih-i Müslim meclisiyle de hoca-talebe, rivayet ve icazet zincirinin günümüzde yeniden yaşatılması hedefleniyor.

İkinci kez Mihrimah Sultan Camii’nde

Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii, bu yıl düzenlenen Sahih-i Müslim meclisiyle birlikte ikinci kez büyük bir hadis kıraat programına ev sahipliği yapıyor. Mahmudiye Vakfı tarafından 22 Ağustos-1 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenen programda Sahih-i Buhari’nin tamamı, Şeyh Muhammed el-Ya’kubi’nin kıraatiyle 10 gün içerisinde baştan sona okunmuştu. Sabah namazından yatsı namazına kadar devam eden kıraatlerin sonunda yaklaşık 500 katılımcıya hadis rivayeti icazeti verilmişti. 7 yıl sonra aynı camide bu kez Sahih-i Müslim’in tamamı okunuyor.

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