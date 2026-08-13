17:34, 13/08/2026, Perşembe
Bilecik'te orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Bilecik'te Habaş Gaz Dolum Fabrikası arkasında elektrik direğinden çıktığı değerlendirilen yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler mermer fabrikalarının bulunduğu Taşçı mevkiine hızla ilerlerken, 4 helikopter, 4 su tankeri, 15 arasöz, 5 itfaiye aracı havan ve karadan müdahale etti. Alevler kısmen kontrol altına alınırken, alevlenen bölgelerde söndürme işlemi devame diyor. Öte yandan alevlerin Bilecik-Sakarya karayolu yakın bir yerde olması nedeniyle kısa süreli araç trafiğe kapatılırken, ardından jandarma tarafından kontrollü bir şekilde yeniden açıldı.
Başlıklar :BilecikOrman yangınıYangın
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