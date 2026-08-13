Yalova’da F-16’nın kaza kırıma uğradığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı: Ağaçlık alan alev aldı

Yalova’da eğitim uçuşu sırasında kaza-kırıma uğrayan F-16’ya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından eğitim uçuşu için havalanan F-16, dün saat 15.00 sıralarında Yalova’daki 18’inci Ana Jet Üs Komutanlığı dış yerleşkesi yakınlarında kaza-kırıma uğradı.

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Ortaya çıkan yeni görüntülerde, F-16’nın düştüğü ve hemen ardından ağaçlık alanda yangın çıktığı anlar yer aldı. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

PİLOT FIRLATMA SİSTEMİYLE KURTULDU

Kaza sırasında fırlatma sistemiyle uçaktan ayrılan Kurmay Yarbay E.T., Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, pilotun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılık tarafından kazayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.

Olay yeri incelemelerinin yapılması ve bilirkişi kaza-kırım ekibinin kazanın oluşuna ilişkin rapor hazırlaması için gerekli talimatların verildiği aktarıldı. F-16’nın neden kaza-kırıma uğradığı, yapılacak teknik inceleme ve soruşturmanın ardından netlik kazanacak.

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