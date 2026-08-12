CHP’deki ayrışma krizi animasyona taşındı: ‘Çok da şey olmadı ya...’
CHP’de kurultay süreciyle başlayan ve ‘mutlak butlan’, yolsuzluk iddiaları ile parti içi tartışmalar üzerinden devam eden kriz, animasyon filme konu oldu. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nu temsil eden karakterlerin yer aldığı yapım, sosyal medyada gündem oldu.
ÖZEL VE İMAMOĞLU KARAKTERLERİ ÜZERİNDEN ANLATILDI
Animasyonda Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nu temsil eden karakterler üzerinden CHP’de yaşanan siyasi gelişmelere göndermeler yapıldı. Kurguda ‘Yeni Parti’ hazırlığı üzerinden ilerleyen diyaloglarda, farklı siyasi ve toplumsal kesimlerle temas kurulması, muhafazakar seçmene ulaşma arayışı ve partiye finansman sağlama gibi konular mizahi biçimde ele alındı.
CUMA NAMAZI DETAYI
Animasyonda cuma namazı, bağış toplama ve farklı gruplara yönelik siyasi açılımlar da esprili diyaloglarla işlendi.
‘ÇOK DA ŞEY OLMADI YA...’
‘YENİ PARTİ’ SENARYOSU İŞLENDİ
Animasyon, özellikle CHP’deki ‘mutlak butlan’ tartışması ve yeni parti iddialarına yaptığı göndermelerle sosyal medyada dikkat çekti.
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