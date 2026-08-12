CHP’deki ayrışma krizi animasyona taşındı: ‘Çok da şey olmadı ya...’

CHP’de son dönemde yaşanan parti içi tartışmalar ve yeni parti iddiaları, bu kez animasyon filme taşındı. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen bir sosyal medya hesabından yayımlanan “Çok da şey olmadı ya...” başlıklı animasyonda, CHP’deki kurultay süreci, “mutlak butlan” tartışmaları, parti içindeki güç mücadelesi ve Yeni Parti süreci mizahi bir dille işlendi.

ÖZEL VE İMAMOĞLU KARAKTERLERİ ÜZERİNDEN ANLATILDI

Animasyonda Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nu temsil eden karakterler üzerinden CHP’de yaşanan siyasi gelişmelere göndermeler yapıldı. Kurguda ‘Yeni Parti’ hazırlığı üzerinden ilerleyen diyaloglarda, farklı siyasi ve toplumsal kesimlerle temas kurulması, muhafazakar seçmene ulaşma arayışı ve partiye finansman sağlama gibi konular mizahi biçimde ele alındı.

CUMA NAMAZI DETAYI

Animasyonda cuma namazı, bağış toplama ve farklı gruplara yönelik siyasi açılımlar da esprili diyaloglarla işlendi.

‘ÇOK DA ŞEY OLMADI YA...’

Yapımda CHP içindeki siyasi hesaplaşmalara ilişkin göndermelerin yanı sıra Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel üzerinden kurgulanan ‘Çok da şey olmadı ya...’ ifadesi de öne çıkarıldı. Animasyonda ayrıca Ahbap ve Haluk Levent'e yönelik göndermelere de yer verildi.

‘YENİ PARTİ’ SENARYOSU İŞLENDİ

Animasyonun ‘Bölüm-4: Yeni Parti’ başlığıyla yayımlanan bölümünde, CHP'deki krizden yeni bir siyasi oluşum çıkacağı yönündeki iddialar mizahi bir senaryo üzerinden anlatıldı. Kurguda CHP’nin geçmişi, Kemal Kılıçdaroğlu dönemine ilişkin tartışmalar ve parti içerisindeki farklı siyasi aktörler üzerinden çeşitli göndermeler yapıldı.

Animasyon, özellikle CHP’deki ‘mutlak butlan’ tartışması ve yeni parti iddialarına yaptığı göndermelerle sosyal medyada dikkat çekti.

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