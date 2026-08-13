CHP’li Can Ataklı İmamoğlu’nu destekçilerine verdi veriştirdi: Geri zekalılar beyninizi yemişsiniz zavallısınız

İçişleri Bakanı Çiftçi'den Alihan Kuriş operasyonuna ilişkin açıklama: Dün akşam konuşup sabah düğmeye bastık

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den "Alihan Kuriş suç örgütüne" yönelik operasyona dair ilk açıklama geldi. NTV canlı yayınına katılan Çiftçi şu ifadeleri kullandı: "Alihan Kuriş 2016 yılında bu akımın başına geçti. Bununla birlikte faaliyetler daha gizlilik içerisinde yürütülmeye başladı. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman 70 milyon dolarlık bir yatırım bu. Bina bittiğinde faaliyetlerin tamamının oraya kaydırılacağını değerlendiriyoruz. Bugünkü operasyon, örgütün suç ve finansal ayaklarına yönelikti. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu. İlerleyen günlerde operasyonun neticeleri daha açık şekilde ortaya çıkacak."