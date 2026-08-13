, PerşembeG: Güncelleme: 12:09, 13/08/2026, Perşembe11:04, 13/08/2026
Canlı yayında Mansur Yavaş'la ilgili dikkat çeken iddia: Siyaset hayatını noktalıyor mu?
Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi partinin kimi aday göstereceği tartışılırken, siyaset gündemine dikkat çeken bir iddia daha geldi. Gazeteci Fatih Atik, TGRT Haber yayınında kulislerde ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın siyaseti bırakabileceğini düşünenlerin sayısının fazla olduğunu söyledi. Atik, “Kulislerde Mansur Yavaş için 'siyaseti noktalayabilir' diyenlerin sayısı da oldukça fazla.” ifadelerini kullandı. Atik'in bu sözleri, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarının sürdüğü dönemde dikkat çekti.
Başlıklar :Mansur YavaşFatih AtikABB Başkanı
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.