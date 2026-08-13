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İçişleri Bakanı Çiftçi'den Alihan Kuriş operasyonuna ilişkin açıklama: Dün akşam konuşup sabah düğmeye bastık
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Muhammed Taha Dayı
11:50, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 12:06, 13/08/2026, Perşembe

İçişleri Bakanı Çiftçi'den Alihan Kuriş operasyonuna ilişkin açıklama: Dün akşam konuşup sabah düğmeye bastık

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den "Alihan Kuriş suç örgütüne" yönelik operasyona dair ilk açıklama geldi. NTV canlı yayınına katılan Çiftçi şu ifadeleri kullandı: "Alihan Kuriş 2016 yılında bu akımın başına geçti. Bununla birlikte faaliyetler daha gizlilik içerisinde yürütülmeye başladı. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bittiği zaman 70 milyon dolarlık bir yatırım bu. Bina bittiğinde faaliyetlerin tamamının oraya kaydırılacağını değerlendiriyoruz. Bugünkü operasyon, örgütün suç ve finansal ayaklarına yönelikti. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu. İlerleyen günlerde operasyonun neticeleri daha açık şekilde ortaya çıkacak."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik, 'Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda 'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.


ŞİRKETLERİN FİNANSAL HACİMLERİNDE BELİRGİN ARTIŞ

Şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında alınan MASAK raporunda; şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının gözlemlendiği, söz konusu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği ve kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünülen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarına sahip olduğunun gözlemlendiği, bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmadığı tespit edildi.



Ayrıca, aktif ticari hayatının olmadığı, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği, suç örgütünün bu yöntem ile şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı, şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığı ile transfer alımları bulunduğu, bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunun yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu saptandı.


YÜKSEK MİKTARLI TRANSFERLER DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından ortak olunan şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı, yine benzer şekilde şirket hesaplarına nakit yatırılan/transfer alınan yüksek montanlı tutarların analiz konusu şirketlere ve/veya çeşitli şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı, ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden, nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği, şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişiler ile yüksek montanda işlem yapıldığının gözlemlendiği, bununla birlikte çeşitli tüzel kişiler ile yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu, ayrıca şirket hesaplarına mal alış-satış kayıtları ile uyumsuz şekilde yurtdışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, yine şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği tespit edildi.



Başlıklar :Mustafa ÇiftçiAlihan Kurişİçişleri Bakanı
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