Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'e destek olmak insanlığın ortak sorumluluğudur

Yalova'daki eğitim uçağının düşme anı ortaya çıktı
Yalova'da F-16 uçağı eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Uçağın düşme anı ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir F-16 uçağının, eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni, yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da olay yerinde incelemelerde bulundu.
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