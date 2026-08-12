Yemeğine kendi kılını atıp hesabı ödemek istemedi: Gerçek kamerada ortaya çıktı
İstanbul Arnavutköy’de bir restoranda yemek yiyen müşteri, iddiaya göre kendi vücudundan kopardığı kılı yemeğine attıktan sonra “Yemeğimden kıl çıktı” diyerek hesabı ödemek istemedi. İşletmenin güvenlik kameralarını incelemesiyle gerçek ortaya çıktı.
Arnavutköy’de bir restoranda yaşanan olay, işletme çalışanlarını şaşkına çevirdi. İddiaya göre bir müşteri, oğluyla birlikte geldiği restoranda yemeğinin sonuna yaklaşınca kendi vücudundan kopardığı kıl parçasını yemeğinin içine attı.Bir süre sonra restoran sorumlusunu masasına çağıran müşteri, yemeğinden kıl çıktığını öne sürerek tepki gösterdi ve hesabı ödemek istemedi.
GERÇEK GÜVENLİK KAMERASINDA ORTAYA ÇIKTI
Çalışanların durumdan şüphelenmesi üzerine restoranın güvenlik kamera kayıtları incelendi. Kayıtlarda müşterinin, kıl parçasını kendi vücudundan kopararak yemeğin içerisine attığı görüldü. Böylece müşterinin hesabı ödememek için yemeğinden kıl çıktığı yönünde iddiada bulunduğu ifade edildi.
ŞEF MEHMET ÇUBUK’TAN TEPKİ
Olay, restoranın sahibi sosyal medya fenomeni ve şef Mehmet Çubuk’un da tepkisini çekti. Yaşananlar güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte gündeme gelirken, olayla ilgili tarafların açıklamaları da merak konusu oldu.
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