Yemeğine kendi kılını atıp hesabı ödemek istemedi: Gerçek kamerada ortaya çıktı

DEM'li Hatimoğulları Netanyahu’nun sesi olup Gazze’deki soykırımla PKK operasyonlarını bir tuttu

Terörsüz Türkiye yolunda hazırlanan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasa Teklifi” yasalaştı. DEM Parti'li Tülay Hatimoğulları'nın Sözcü TV'de kullandığı ifadeler tepki çekti. Hatimoğulları şu ifadeleri kullandı: "Türkiye bölgede hem barış konusunda, dostluk konusunda, ülkeler arası ilişkilerde çok daha iyi bir noktada olamaz mıydı? Olurdu. Ama hep ayağına ne dolandı? Kürt meselesi ve Kürt sorunu dolandı. En basit örneği; mesela İsrail'e 'Sen Filistin'i işgal etmekten vazgeç' dediğinde, döndü Netanyahu dedi ki: 'E sen de Kürtleri dövmekten vazgeç' dedi, 'Öldürmekten vazgeç' dedi. Sonuçta siz barışı, barışın çağrısını yaparken de Türkiye'de bu sorun devam ettiği sürece bir karşılığı olmuyor. Bunu her açıdan öyle düşünün."