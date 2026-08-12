, ÇarşambaG: Güncelleme: 16:36, 12/08/2026, Çarşamba16:32, 12/08/2026
DEM'li Hatimoğulları Netanyahu’nun sesi olup Gazze’deki soykırımla PKK operasyonlarını bir tuttu
Terörsüz Türkiye yolunda hazırlanan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasa Teklifi” yasalaştı. DEM Parti'li Tülay Hatimoğulları'nın Sözcü TV'de kullandığı ifadeler tepki çekti. Hatimoğulları şu ifadeleri kullandı: "Türkiye bölgede hem barış konusunda, dostluk konusunda, ülkeler arası ilişkilerde çok daha iyi bir noktada olamaz mıydı? Olurdu. Ama hep ayağına ne dolandı? Kürt meselesi ve Kürt sorunu dolandı. En basit örneği; mesela İsrail'e 'Sen Filistin'i işgal etmekten vazgeç' dediğinde, döndü Netanyahu dedi ki: 'E sen de Kürtleri dövmekten vazgeç' dedi, 'Öldürmekten vazgeç' dedi. Sonuçta siz barışı, barışın çağrısını yaparken de Türkiye'de bu sorun devam ettiği sürece bir karşılığı olmuyor. Bunu her açıdan öyle düşünün."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın AK Parti'yi ve hükümeti hedef alan ifadelerini reddettiklerini bildirdi.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada,
"DEM Parti Eş Genel Başkanı Sayın Tülay Hatimoğulları'nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz. Meclis'te 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken DEM Parti Eş Genel Başkanı'nın ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir."ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine üyeleri ve AK Parti'nin tüm kadroları ile milletin, İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıktığını ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir. Sayın Hatimoğulları'nın, İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkmamızı, soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Türkiye'de ve dünyada insanlık ittifakının taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenerek referans vermez. Sayın Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır."
Başlıklar :Tülay HatimoğullarıGazzePKK
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