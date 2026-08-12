Viyadük ayağında mahsur kalan keçi kurtarıldı
İstanbul’da yaklaşık 15 metre yükseklikteki viyadük ayağında mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı. Halatla aşağı inen ekipler, keçiyi güvenli şekilde yukarı çıkararak sahibine teslim etti.
İstanbul Eyüpsultan’da Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bulunan viyadük ayağında mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaklaşık 15 metre yükseklikteki viyadük ayağında keçiyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
HALATLA AŞAĞI İNDİLER
Kurtarma operasyonu için harekete geçen itfaiye ekiplerinden biri, halat yardımıyla viyadük ayağına indi. Mahsur kalan keçi dikkatlice iple bağlandı. Ardından ekiplerin kontrollü çalışmasıyla keçi halatla yukarı çekilerek güvenli bölgeye çıkarıldı.
‘ORAYA NASIL İNDİN?’
Görüntülerde, itfaiye personelinin halatla viyadük ayağına inmesi ve keçiyi bağlayarak yukarı çıkarması yer aldı. Sahibine teslim edildiği öğrenilen keçinin yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki viyadük ayağına nasıl çıktığı ise belirlenemedi.
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