Kuşadası’nda plaj hırsızı öğretmen çıktı: Çaldığı eşyaların değeri ağızları açık bıraktı

Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi’nde son bir haftada plajlarda art arda yaşanan hırsızlık olayları üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Sahil hattında farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlıkları mercek altına alan ekipler, olayları gerçekleştirdiği değerlendirilen 47 yaşındaki Tansel Oğuz’u takibe aldı.

BİR SONRAKİ HIRSIZLIKTA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz takip sonucunda Oğuz, bir başka hırsızlık girişimi sırasında suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinde, çalıntı eşyaların saklandığı bölgede ve kullandığı araçta arama yapıldı. Aramalarda 6 adet son model iPhone cep telefonu ele geçirildi. Telefonların toplam değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtildi. (Telefonların yanı sıra yaklaşık 700 bin lira değerinde diğer elektronik eşya da bulundu.

ALTIN VE DÖVİZLER DE ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda ayrıca yaklaşık 900 bin lira değerinde altın ziynet eşyası ile 1 milyon 750 bin lira değerinde döviz ele geçirildi. Ele geçirilen elektronik eşyalar, altın ve dövizlerin toplam değerinin yaklaşık 3 milyon 850 bin lira olduğu bildirildi.

ÇANTALARDAN ÇIKANLAR ARASINDA ŞAŞIRTAN DETAYLAR

Jandarma ekiplerinin aramalarında çalıntı malzemelerin yanı sıra sahte askeri kimlik kartı, suçta kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği, kılıç ve çeşitli bıçaklar da bulundu.

EDEBİYAT ÖĞRETMENİ ÇIKTI

Olayla ilgili gözaltına alınan Tansel Oğuz’un edebiyat öğretmeni olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin mesleği, hırsızlık soruşturmasının dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen çalıntı malzemelere ise jandarma ekiplerince el konuldu.