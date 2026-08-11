21:01, 11/08/2026, Salı
Bolu'da otobüs şoförü aile aracının kaza yapmasına neden olup kaçtı
Bolu'da, TEM Otoyolu'nda şerit değiştiren yolcu otobüsü, bir otomobilin bariyerlere çarpmasına neden oldu. Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yolcu otobüsünün durmayarak yoluna devam ettiği görüldü. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.
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