Sultangazi'deki operasyonda 9.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Nedim Şener: Terörsüz Türkiye’nin tek kaybedeni Netanyahu

Terörsüz Türkiye yolunda hazırlanan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Yasa Teklifi”, dün TBMM Genel Kurulu’nda 467 kabul oyuyla yasalaştı. Yasayı değerlendiren Nedim Şener, Terörsüz Türkiye sürecinin 1 Ekim 2024'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te yaptığı konuşmayla başladığını belirterek, Erdoğan'ın “Soyguncu İsrail'in hedefi Gazze'den Lübnan'dan sonra Türkiye'dir ve bölücü örgütü maşa olarak kullanacaktır” sözlerini hatırlattı. Şener, Mossad'ın Suriye, Irak ve İran bölgesinde bazı Kürtler üzerinden oyun oynadığını ve bölücülük yapmaları için onları teşvik etmeye çalıştığını söyledi. Şener, değerlendirmesinin sonunda “Bu iş de tek kaybeden Netanyahu” ifadelerini kullandı.