Nedim Şener: Terörsüz Türkiye’nin tek kaybedeni Netanyahu

Bolu’nun Göynük ilçesinde orman yangını

Bolu’nun Göynük ilçesinde Dağhacılar köyü Kabalar Mahallesi ile Aksaklar köyü arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarına arazözler, şirketlere ait itfaiye ekipleri ile vatandaşlar da destek veriyor. Yangına hava araçlarıyla da müdahale ediliyor.