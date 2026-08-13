İstanbul semalarında Perseid şöleni: Meteor yağmuru kamerada
İstanbul Boğazı’nda gece saatlerinde denize giren gençler, gökyüzünde beliren Perseid meteor yağmurunu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
İstanbul Boğazı’nda denize giren bir grup genç, gökyüzünde ilerleyen Perseid meteor yağmurunu fark etti.
Gençlerden birinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, bulutların arasından beliren parlak meteor izi saniyeler içinde gözden kayboldu.
GÖKYÜZÜNDE PARLAYIP KAYBOLDU
Kameraya yansıyan anlarda meteorun gökyüzünde hızla ilerlerken parlak bir ışık oluşturduğu, ardından kısa sürede kaybolduğu görüldü. Her yıl temmuz sonu ile ağustos ortasında etkinliğini artıran Perseid meteor yağmuru, ağustos ayında gökyüzünde gözlemlenebilen en dikkat çekici meteor yağmurlarından biri olarak öne çıkıyor. İstanbul’da Boğaz manzarası eşliğinde kaydedilen kısa görüntü ise gökyüzündeki bu etkileyici anı gözler önüne serdi.
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