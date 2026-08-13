Denizli'de etrafa bakarken direksiyonu toplayamayı unutan sürücü karşı şeritteki araca vurdu: İlginç olay kameraya yansıdı

CHP’li Can Ataklı İmamoğlu’nu destekçilerine verdi veriştirdi: Geri zekalılar beyninizi yemişsiniz zavallısınız

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenlere çok sert sözlerle tepki gösterdi. Kendi YouTube kanalında açtığı canlı yayında konuşan Ataklı, İmamoğlu'nu destekleyenlere tepki göstererek, “Bu gerizekalılara bayılıyorum ya. Gerçeği suratınıza söyleyince neden bu kadar öfkeleniyorsunuz?” dedi. Ataklı, sözlerinin devamında Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi satın almaya kalktığını öne sürerek, “Ekrem İmamoğlu CHP'yi satın almaya kalktı kardeşim. Hakkında da bir sürü yolsuzluk dosyası var. Cumhurbaşkanı olacağım diye tutturdu, siyasetin canına okudu.” ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nu destekleyenlere yönelik açıklamalarını sürdüren Ataklı, “İstediğiniz kadar küfredin vız gelir tırıs gider. Siz beyninizi yemişsiniz, zavallısınız.” diye konuştu.