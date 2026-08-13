Camide korkutan anlar: İmam öğrenciyi böyle kurtardı

Kur’an kursunda korku dolu anlar

İzmir’in Karabağlar ilçesindeki Abdi İpekçi Mahallesi’nde bulunan Akkuş Camisi, yaz Kur’an kursu sırasında büyük bir paniğe sahne oldu. Kurs esnasında öğrencilere ikram edilen keki yiyen kız çocuklarından birinin soluk borusuna parça kaçtı. Bir anda nefes alamaz hale gelen küçük kız, ölümle burun buruna geldi.

İmamın hızlı refleksi hayat kurtardı

Öğrencisinin nefessiz kaldığını ve çırpındığını fark eden cami imamı Muhammed Acar, hiç zaman kaybetmeden duruma müdahale etti. Soğukkanlılığını koruyarak ilk yardım bilgisine başvuran Acar, uyguladığı Heimlich manevrasıyla tıkalı olan solunum yolunu açtı ve kek parçasının dışarı çıkmasını sağladı. Yeniden nefes almaya başlayan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

10 yıl önce öğrendiği bilgi hayat oldu

Olayın ardından dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı. İmam Muhammed Acar’ın bu hayat kurtaran Heimlich manevrasını yaklaşık 10 yıl önce camiyi ziyaret eden sağlık çalışanlarından öğrendiği ifade edildi. Birkaç dakikalık ilk yardım bilgisinin yıllar sonra bir çocuğun hayatını kurtarmadaki önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

O anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan gerilim dolu anlar caminin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, durumun ciddiyetini anlayan imam Acar’ın hızla öğrencinin yanına koştuğu ve tereddüt etmeden Heimlich manevrasını uygulayarak facianın önüne geçtiği net bir şekilde görülüyor.