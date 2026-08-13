Giresun'da ailesini felakette kaybeden babanın feryadı yürek dağladı: '20 senedir ev yok diye gelmemişlerdi'

Giresun’da etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve taşkınlar, bir aileyi yasa boğdu. Görele ilçesinde dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi, aniden yükselen sel sularına kapıldı.

Sel sırasında kendi imkanlarıyla kurtulan Mehmet Kırca, eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca’yı kaybetti.

'20 SENEDİR EV YOK DİYE GELEMİYORLARDI'

Acılı baba Mehmet Kırca’nın olay sonrası yaptığı feryat, yürekleri dağladı. Ailesinin İstanbul’dan köydeki yeni evlerini görmek için geldiğini anlatan Kırca, gözyaşları içinde, “Kızlarım evimi görmeye geldiler, dün geldiler bugün gittiler. 20 senedir ev yok diye gelemediler” dedi.

Eşine ve kızlarına seslenen Kırca, “Zekiye, çocuklarını toplayıp gittin, beni tek bıraktın. Burçin kızım, sana ev yapmıştım. ‘Evim güzel olmuş, burada dururum’ diyordun” sözleriyle yaşadığı büyük acıyı dile getirdi.

BABA KURTULDU, EŞİ VE İKİ KIZI SELDE KAYBOLDU

Şiddetli yağışın ardından Sis Dağı'nın Giresun tarafında bulunan Zıva Deresi'nin su seviyesi hızla yükseldi. Dere kenarında piknik yapan aile, sel sularının aniden bastırmasıyla felaketin ortasında kaldı. İlk olarak baba Mehmet Kırca suya kapıldı.

Eşi Zekiye ile kızları Burcu ve Burçin ise onu kurtarmaya çalışırken sel sularına kapıldı. Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla kurtulurken, eşi ve iki kızını bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 80 kişilik ekip, bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılırken, acılı babanın kayıp eşine ve kızlarına seslendiği anlar da cep telefonu kameralarına yansıdı.

GİRESUN VE TRABZON İÇİN YENİ UYARI

Öte yandan sel felaketinin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısı için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.