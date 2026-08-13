Adacıkta mahsur kaldı, ekiplere 'Çok özür dilerim' dedi

Manavgat’ta Şelale Gezisi Kabusa Dönüştü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir gezi, az kalsın bir felaketle sonuçlanıyordu. Şelale bölgesini ziyaret eden B.G. isimli kadın, Manavgat Irmağı’nda suların sığ olduğu bir anda nehir yatağındaki küçük bir adacığa yürüdü. Ancak bir süre sonra ırmak sularının aniden yükselmesiyle birlikte geri dönemeyerek suyun ortasında mahsur kaldı.

Ekipler Botla Seferber Oldu

Çevredeki durumun fark edilmesi üzerine hemen yetkililere haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve jandarma, kurtarma operasyonu başlattı. İtfaiye personeli botla adacığa yaklaşarak mahsur kalan B.G.’yi güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırdı.

“Çok Özür Dilerim, Bilmiyordum”

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarılan kadının yaşadığı korku ve mahcubiyet yüzüne yansıdı. Güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra kendisini kurtaran jandarma ve itfaiye çalışanlarına dönerek defalarca, “Çok özür dilerim, böyle bir şey olacağını hiç bilmiyordum” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Uyarılara Uymamanın Bedeli: İdari İşlem Yapıldı

Irmağa girmenin son derece tehlikeli ve yasak olduğu konusunda uyarılan B.G., kurtarılmasının ardından Sarılar Jandarma Karakolu’na götürüldü. Kuralları ihlal ettiği belirtilen B.G. hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı.