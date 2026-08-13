Şişli'de eski erkek arkadaş dehşeti: Ormanda 7 gün saklanan katil zanlısı tutuklandı

Şişli'de eski kız arkadaşını silahla öldürdükten sonra saklandığı ormanlık alanda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gülbahar Mahallesi Oya Sokak'ta 5 Ağustos'ta eski kız arkadaşı Nilda Müge Şahin'i silahla ateş ederek öldürdükten sonra kaçıp saklandığı Sarıyer'deki Ayazağa Ormanı'nda yakalanan şüpheli Nazir I'nın (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı Nazır I, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, şüpheli Nazir I'nın tutuklanmasına karar verdi.

Çalışmalar kapsamında şüphelinin olayın ardından 7 gün boyunca Ayazağa Ormanı'nda saklandığı belirlendi. Maktulün kız kardeşinin, mezarlık çevresinde şüpheliyi gördüğünden kuşkulanması üzerine bölgede yapılan araştırmaların da şüpheliyi yakalama çalışmalarına katkı sağladığı öğrenildi.

Şüphelinin bileklerinde eskiye dayandığı değerlendirilen kesici alet izleri bulunduğu tespit edildi.

Ekiplerin yakalama çalışmaları sırasında taradığı güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin bir sokakta yürüdüğü, daha sonra bir markete girerek alışveriş yaptığı ve bölgeden uzaklaştığı görülüyor.





Ne olmuştu?

Gülbahar Mahallesi Oya Sokak'a motosikletle gelen Nazir I, eski kız arkadaşı Nilda Müge Şahin'e silahla ateş açıp olay yerinden kaçmıştı.

Ağır yaralanan Şahin, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Ekipler, olaydan sonra kaçan firari şüpheliyi saklandığı Sarıyer'deki Ayazağa Ormanı'nda yakalamış, şüphelinin yakalandığı noktanın maktulün defnedildiği mezarlığa yaklaşık 1 kilometrelik uzaklıkta olduğu öğrenilmişti.

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