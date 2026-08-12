Şişli'de 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin'i öldürüp kaçmıştı: Genç kızın mezarı yakınında yakalandı

İstanbul Şişli'de, eski kız arkadaşı 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin'i nöbetçi eczane önünde silahla vurarak öldüren katil zanlısı Nazir Ilgın (35), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Cinayetin ardından kaçan ve Beşiktaş'ta kuaförlük yaptığı belirlenen şüphelinin, Ayazağa'daki ormanlık alanda, cinayete kurban giden genç kızın mezarı yakınlarında ele geçirildiği bildirildi.

Zanlı Gayrettepe'ye sevk ediliyor

Silahlı saldırının hemen ardından izini kaybettirmeye çalışan şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği derhal harekete geçti. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü kapsamlı teknik ve fiziki takip neticesinde, Beşiktaş'ta kuaförlük yaptığı belirlenen şüpheli Nazir Ilgın'ın saklandığı bölge tespit edildi. Ayazağa'da gözaltına alınan zanlı, hakkındaki yasal işlemlerin tamamlanması ve sorgulanması amacıyla Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilecek.

Olay

Kan donduran olay, 5 Ağustos Çarşamba gecesi saat 01.00 sularında Mecidiyeköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, rahatsızlanan kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, eve dönüş yolunda nöbetçi eczaneden ilaç almak üzere durakladı. Kardeşinin içeride ilaç almasını beklediği esnada motosikletiyle olay yerine yaklaşan eski erkek arkadaşı Nazir Ilgın, genç kadının önünü keserek peş peşe silahını ateşledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şahin, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ve acil servisteki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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