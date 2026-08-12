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Bahçelievler'de yıkım felaketi: 6 katlı bina komşu apartmanın üzerine çöktü

Bahçelievler'de yıkım felaketi: 6 katlı bina komşu apartmanın üzerine çöktü

21:03, 12/08/2026, Çarşamba
DHA
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Bahçelievler'de yıkım felaketi: 6 katlı bina komşu apartmanın üzerine çöktü
Yıkım sırasında çöken 6 katlı binanın bitişiğindeki apartman zarar gördü

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 6 katlı binada çökme meydana geldi. Çöken beton blokların bitişikteki apartmanın üzerine devrilmesi sonucu bazı dairelerin duvarları yıkılırken, bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bahçelievler'de kentsel dönüşüme giren 6 katlı binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken, bitişikteki apartmanın bazı dairelerinin duvarları yıkıldı. Apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüme giren 6 katlı binanın yıkımı sırasında kısmi çökme yaşandı. Çökme sonucu beton bloklar bitişikte bulunan apartmanın üzerine devrildi. Bitişikteki apartmandaki bazı dairelerin duvarları zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, acil sağlık ve belediye ekipleri geldi. Apartman tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sürerken, zarar gören apartmanla ilgili henüz kesin bir karar alınmadığı öğrenildi. Öte yandan binanın çöktüğü anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

"2 dakika arayla ölümden döndüm"

Çökme sırasında 9 yaşındaki oğluyla evde oturan Feride Önal, "Bu binada oturuyorum. 3 haftadır bu inşaatı çekiyoruz. Yıkımın riskli olduğunu söylediler. Eve girmememizi söylediler. Bugün için '15.30'a kadar eve girmeyin' dediler. Yıkımın normalde bitmesi gerekirken bina 17.30'da üzerimize yıkıldı. O sırada evde oturuyordum. 2 dakika arayla ölümden döndüm. Komple evimin duvarı gitti. 'Dur' dememe rağmen durmadılar. Binadan zor çıktık. Depremden daha kötü şekilde sarsıldık. Evimin içi tamamen hasar görmüş durumda" dedi.


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Başlıklar :YıkımApartmanTehlike
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