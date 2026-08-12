Kaymakamlık duyurdu: İstanbul'da iki günlük deniz yasağı
19:35, 12/08/2026, Çarşamba
AA
Beykoz’un Karadeniz kıyılarında denize girişe iki gün ara verildi.
İstanbul’un Beykoz ilçesinde, yüksek dalga boyu nedeniyle Karadeniz’e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda 13-14 Ağustos tarihlerinde denize girilmesi yasaklandı. Beykoz Kaymakamlığı, kararın 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında alındığını duyurdu.
İstanbul'da Beykoz Kaymakamlığı, yüksek dalga boyu nedeniyle 13-14 Ağustos'ta ilçede Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
'Dalga boyu yüksekliğine' vurgu
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13 Ağustos Perşembe ve 14 Ağustos Cuma günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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Başlıklar :BeykozDenize Girme Yasağıyüksek dalga
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