İstanbul için fırtına uyarısı: Rüzgar 80 kilometreye çıkacak

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Rüzgarın; yarın (13 Ağustos 2026 Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İlimizde havanın bugün parçalı ve az bulutlu, yarın (13 Ağustos 2026 Perşembe) ise parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir."

Gündem

Termometreler 47 dereceyi gösterdi: Bir kent kavruluyor

Gündem

İstanbul’da yaşayanlar dikkat: Meteorolojiden bazı illere fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı

Gündem

İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı