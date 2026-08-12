İstanbul için fırtına uyarısı: Rüzgar 80 kilometreye çıkacak
İstanbul Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Rüzgarın saatte 50-70 kilometre, yer yer 80 kilometre hızla esmesinin beklendiği bildirildi.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
"Rüzgarın; yarın (13 Ağustos 2026 Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İlimizde havanın bugün parçalı ve az bulutlu, yarın (13 Ağustos 2026 Perşembe) ise parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir."
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