Termometreler 47 dereceyi gösterdi: Bir kent kavruluyor

Termometreler 48 dereceyi gördü: Kavurucu sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi

Şanlıurfa'da etkisini giderek artıran ve adeta nefes almayı zorlaştıran kavurucu sıcaklar, günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Termometrelerin 48 dereceye kadar tırmandığı kentte, bunaltıcı havadan korunmak isteyen vatandaşlar çareyi parkların gölgesine ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlara sığınmakta buldu. Güneşin yakıcı etkisinden sakınmak için sokaklarda şapka ve şemsiyelerle yürüyen Şanlıurfalıların yanı sıra, tarihi çarşı bölgesindeki esnaf da alışverişin kesintiye uğramaması adına vantilatörlerle serinlik sağlamaya çalışıyor.