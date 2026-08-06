Termometreler 48 dereceyi gördü: Kavurucu sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi

Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar parklar ile Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşların güneşten korunmak amacıyla şapka ve şemsiye kullandığı gözlenirken, tarihi çarşılar bölgesinde alışveriş yapanların daha rahat vakit geçirebilmesi için vantilatörler çalıştırıldı.

Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin bazı cadde ve meydanlarında ise sakinlik yaşandı.

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