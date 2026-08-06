Termometreler 48 dereceyi gördü: Kavurucu sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi
Şanlıurfa'da etkisini giderek artıran ve adeta nefes almayı zorlaştıran kavurucu sıcaklar, günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Termometrelerin 48 dereceye kadar tırmandığı kentte, bunaltıcı havadan korunmak isteyen vatandaşlar çareyi parkların gölgesine ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlara sığınmakta buldu. Güneşin yakıcı etkisinden sakınmak için sokaklarda şapka ve şemsiyelerle yürüyen Şanlıurfalıların yanı sıra, tarihi çarşı bölgesindeki esnaf da alışverişin kesintiye uğramaması adına vantilatörlerle serinlik sağlamaya çalışıyor.
Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar parklar ile Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.
Bazı vatandaşların güneşten korunmak amacıyla şapka ve şemsiye kullandığı gözlenirken, tarihi çarşılar bölgesinde alışveriş yapanların daha rahat vakit geçirebilmesi için vantilatörler çalıştırıldı.
Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin bazı cadde ve meydanlarında ise sakinlik yaşandı.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.