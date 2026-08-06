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Aşırı sıcaklara karşı flaş karar: O saatlerde çalışmak 10 gün yasaklandı

Aşırı sıcaklara karşı flaş karar: O saatlerde çalışmak 10 gün yasaklandı

09:17, 06/08/2026, Perşembe
AA
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Aşırı sıcaklara karşı flaş karar: O saatlerde çalışmak 10 gün yasaklandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde etkisini artıran yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle yeni tedbirler devreye alındı. Açık alanlarda 12.00-16.00 saatleri arasında çalışılması 10 gün süreyle yasaklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
bunaltıcı sıcaklarla boğuşuyor. Termometreler rekor seviyelere ulaşınca oluşabilecek sağlık sorunlarına karşı çalışma koşullarında düzenlemeye gidildi.

10 gün süreyle yasaklandı

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meteoroloji Dairesinin yüksek hava sıcaklığı tahminleri nedeniyle 5 Ağustos'tan 15 Ağustos'a kadar, yerel saatle 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda ve sürekli güneş altında çalışma yapılmasını yasakladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemenin özellikle yüksek sıcaklığa doğrudan maruz kalan çalışanların sıcak çarpması, aşırı sıvı kaybı ve benzeri sağlık risklerinden korunması amacıyla alındığı bildirildi.

'Çalışma saatlerini erkene çekin' çağrısı

Açıklamada, meskun mahal dışında yürütülen tarım ve inşaat sektörü faaliyetlerinde işverenlerin, çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla işe başlama saatlerini daha erkene alabileceği belirtildi.

Erken işe başlama uygulaması kapsamında inşaat sahalarına, hazır beton, diğer inşaat malzemeleri ile iş makinelerinin taşınması ve sevkiyat saatlerinin de işverenler tarafından belirlenebileceği kaydedilen açıklamada, işverenlerin gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

KKTC'de daha önce de 22 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde yüksek sıcaklık nedeniyle öğle saatlerinde dışarıda çalışma yasaklanmıştı. KKTC Meteoroloji Dairesi, sıcak havanın ülke genelinde etkili olduğunu açıklayarak, bazı bölgelerde sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini duyurmuştu.
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