Trump helikopter kazasını kıl payı atlattı: Saniyelerle kurtuldu
09:05, 06/08/2026, Perşembe
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Trump Marine One helikopterinden inerken
ABD Başkanı Donald Trump'ın bulunduğu Marine One helikopteri ile bir yolcu uçağı arasında Washington hava sahasında güvenli ayrım mesafesi ihlali yaşandı. Beyaz Saray, olayın ardından gerekli incelemenin başlatıldığını duyurdu.
ABD Başkanı
Donald Trump'ı taşıyan başkanlık helikopteri
Marine One, büyük tehlike atlattı.
Olay, Trump'ın helikopterinin Beyaz Saray bahçesinden havalandığı sırada yaşandı. Amerikan medyasına göre Başkanlık helikopteri Marine One'ın mürettebatı, kalkıştan önce başkentteki Ronald Reagan Havalimanı kontrol kulesine üç kez
"havalanacağız"anonsu yaptı. Ancak hava trafik kontrolörü, bozuk telsiz iletişimi nedeniyle uyarıları duyamadı.
Yolcu uçağına tehlikeli biçimde yaklaştı
Helikopter, rotasına devam ederken aynı anda havalimanından kalkan bir yolcu uçağına tehlikeli biçimde yaklaştı. İddiaya göre iki hava aracı arasındaki mesafe yatayda yaklaşık 1.3 kilometreye, dikeydeyse 210 metreye kadar düştü.
"Trump'ın can güvenliğinin tehlikeye girmediği"savunulan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Başlıklar :donald trumptrumpmarine one
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