Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 3,5 milyon liralık sevkiyat yakalandı

Şanlıurfa’da durdurulan bir otomobilde piyasa değeri 3 milyon 550 bin lira olan 130 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Şanlıurfa-Mardin kara yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada, farklı markalara ait 130 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Piyasa değerinin 3 milyon 550 bin lira olduğu belirlenen cep telefonlarına el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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