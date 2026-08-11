Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu operasyonu: 3,5 milyon liralık sevkiyat yakalandı
Şanlıurfa-Mardin kara yolunda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon 550 bin lira olan 130 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa’da durdurulan bir otomobilde piyasa değeri 3 milyon 550 bin lira olan 130 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Şanlıurfa-Mardin kara yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada, farklı markalara ait 130 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Piyasa değerinin 3 milyon 550 bin lira olduğu belirlenen cep telefonlarına el konuldu.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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