Antalya’da yakalanan dilencinin üzerinden 17 bin lira çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ekipleri, kent genelinde sürdürdüğü rutin denetimler kapsamında Kepez ilçesinde dilencilik yaptığı tespit edilen bir şahsa yönelik idari işlem uyguladı. Çevredeki vatandaşları rahatsız ettiği yönünde ihbar ve gözlemler üzerine harekete geçen ekipler, bölgede dilencilik yaptığı belirlenen şahsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında tutanak tanzim etti. Zabıta ekiplerine güçlük çıkardığı belirtilen şahsın kimlik tespitinin ardından üzerinde bulunan 17 bin 180 liraya el konuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Zabıta Abdullah Doğan, "Özdilek AVM önünde yapılan rutin kontroller sırasında vatandaşları rahatsız eden bir vatandaşa rastladık. Yanına gidince dilencilik yaptığını gördük. Şahıs bize zorluk çıkardı. Sonrasında kimlik tespiti yapıp, üzerinden çıkan 17 bin 180 lira paraya el konuldu. O sırada çevreden gelen vatandaşlar, şahsın mahalleye büyük rahatsızlık verdiğini söyledi. Bize teşekkür ettiler. Bu konuyla ilgili olarak gerekli idari yaptırımı gerçekleştirdik. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında tutanak tanzim ettik. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası olarak halkın huzuru ve güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

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