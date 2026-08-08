Alanya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Belediye binası önünde ceza yediği cihazları yaktı: İşletme sahibi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, iş yerine kesilen ceza nedeniyle belediye binası önünde ses sistemlerini benzin döküp yakan işletmeci Burhan Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Manavgat Belediyesi ise şahsın mağdur esnaf değil, çok sayıda sabıkası bulunan bir eylemci olduğunu açıkladı.