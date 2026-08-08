Alanya'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
00:38, 08/08/2026, Cumartesi
AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan sazlık yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Tepe Mahallesi'nde sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yerlerine yakın konumdaki yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.
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