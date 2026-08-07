İki daireyi küle çeviren yangında mahsur kalan aile kurtarıldı

Yangını gören komşu Musa Can Istıl, “Dumanı gördük, klima motorundan geliyordu. Hemen itfaiyeyi aradık. Ambulans geldi, itfaiye geldi onlara yardımcı olduk. Benim gördüğüm 3 kişiyi biz indirdik. Daha sonra 2 kişi daha indirdik. 7’nci katta çocuklar mahsur kalmış, en son onlar indirildi” dedi.







