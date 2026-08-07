Manavgat'ta kuyuya düşen çocuk itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
00:38, 07/08/2026, Cuma
AA
Kuyudan çıkarılan çocuk sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kullanılmayan su kuyusuna düşen 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Side Mahallesi, Menekşe Sokak'ta yürüyen Y.A, kullanılmayan ve içinde su bulunmayan yaklaşık 6 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu kuyudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralı çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor.
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