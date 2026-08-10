Cami tuvaletinde cansız bedeni bulundu

Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Adnan Selekler Caddesi ile 3096 sokak kesişiminde bulunan Yenidoğan Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde caminin lavabo kısmına gelen vatandaşlar kapının açılmaması üzerine durumu cami görevlisine bildirdi. Güçlükle kapıyı açan vatandaşlar içendi bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu

Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde isminin Mehmet Asal (55) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme çalışmasının ardından Asal’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Asal’ın sabah saatlerinde 07 AYM 804 plakalı otomobili ile evden çıktığı öğrenilirken, olayı haber alarak gelen eşi ve oğlu gözyaşlarına boğuldu. Cami avlusunda gözyaşı döken Asal’ın eşini oğlu sakinleştirmeye çalıştı.

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