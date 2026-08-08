Gündüz sessizliğe bürünüyor: Gece nüfusu 100 katına çıkıyor

Akşamları nüfusu 100 katına çıkıyor

Kaleiçi’nde gün boyu yaşanan bir insan sirkülasyonu olduğunu belirten Özel, "100 katına çıkan bin nüfus yoğunluğu oluşuyor. Kaleiçi’nde 180 tane konaklama işletmesi var. Yine restoranlar, kafeler sayıları 200-250 arasında, gündüz iş yapan ise hediyelikçiler, rent a carlar bir çok esnaf var. Dolayısıyla burası yaşayan bir şehir, bizde bunun değerini bilerek çalışıyoruz. Bu kadar işletmenin olduğu bir yerde sirkülasyon sayısı da ona istinaden katlanıyor. Gündüz iş yapan esnaf kardeşlerimize turistler ya da yerli halk geliyor, 10 bin kişi civarlı bir sirkülasyon var. Akşam da birleşince yaklaşık 50 bin kişiye varan bir sirkülasyon olduğu hesaplıyoruz biz" ifadelerini kullandı.