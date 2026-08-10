Dilencinin üstünden bir maaş çıktı: Zabıta say say bitiremedi

Vatandaşlardan dilencilere para vermemelerini isteyen Gencer, "Zabıta Müdürü olarak vatandaşlarımızdan şunu bekliyoruz, manevi duygularınızı istismar eden bu kişilere para vermeyelim. Vatandaşlarımızdan bu konuda destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.





Zabıta Komiseri Orhan Çetinkaya da ekiplerin ihbar üzerine bölgeye gittiğini belirterek, "Ekiplerimiz olay yerine gittiğinde kadın dilencilik yapıyordu. Şahsı Zabıta Müdürlüğü’ne getirdik. Burada yapılan aramada üzerinde 25 bin 190 lira para bulundu. Şahsa, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi kapsamında dilencilik yaptığı gerekçesiyle cezai işlem uyguladık. Gerekli işlemlerin ardından şahıs serbest bırakıldı. El konulan paralar ise tutanak altına alınarak kamuya aktarılıyor" diye konuştu.