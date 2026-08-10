85 yaşındaki annesini sopa ile öldüresiye dövdü: Bu görüntülere yürek dayanmaz
İsviçre'de eşini boğarak öldürdüğü için 15 yıl hapis yatan ve cezasını tamamlayıp sadece 10 gün önce Türkiye'ye dönen 53 yaşındaki İbrahim Yaprak, birlikte yaşamaya başladığı 85 yaşındaki annesi İslim Yaprak'ı evinin bahçesinde sopayla acımasızca darbederek ağır yaraladı. Cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet anlarının ardından komşularının yardımıyla hastaneye kaldırılan yaşlı kadının hayati tehlikesi sürerken, saldırgan jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kan donduran olay Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana geldi. İslim Yaprak (85), oğlu İbrahim Yaprak (53) tarafından evinin bahçesinde sopayla öldüresiye dövüldü. İsviçre'de eşini boğan ve 15 yıl hapis yattıktan sonra 10 gün önce de Türkiye'ye dönerek annesiyle yaşamaya başlayan şüpheli tutuklandı.
Olay, dün sabah saatlerinde ilçenin Türkmenören Mahallesi’nde meydana geldi. İslim Yaprak, oğlu İbrahim Yaprak tarafından evinin bahçesinde sopa ve yumrukla öldüresiye dövdü. Kanlar içerisinde kalan İslim Yaprak komşuları tarafından Bozova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İsviçre’de eşini boğan ve bu olay nedeniyle yaklaşık 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliyesinin ardından 10 gün önce de Türkiye’ye gelip annesiyle yaşamaya başlayan İbrahim Yaprak, jandarma tarafından gözaltına alındı. Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaprak tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan İbrahim Yaprak'ın annesini sopa ile dövdüğü anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde İbrahim Yaprak'ın elindeki sopa ile annesine defalarca vurduğu, aldığı darbeler nedeniyle yaşlı kadının bitkin düştüğü görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.