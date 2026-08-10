Şanlıurfa'ya 2 bin 600 dönümlük dev tabiat parkı geliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Karaköprü Belediyesi, Gölpınar Tabiat Parkı Projesi için iş birliği protokolü imzaladı. Kamp ve karavan alanlarından bungalov evlere, seyir teraslarından spor tesislerine kadar çok sayıda sosyal donatının yer alacağı 2 bin 600 dönümlük proje, kentin yeni cazibe merkezi olmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, projenin "dönemin imza yatırımlarından biri" olacağını söyledi.