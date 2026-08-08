Şanlıurfa yanıyor: Termometreler 47 dereceyi gösterdi

İşçilerin vatandaşı mağdur etmemek için sıcağa rağmen çalışmasını sürdürdüğünü belirten Uyar, "Öğlen saat 13.00 şu an yaklaşık 50 derece sıcak var. Asfalt sıcaklığı ise bunun çok daha fazlası. Bu sıcakta Şanlıurfalı hemşehrilerimize hizmet ediyoruz." diye konuştu.



