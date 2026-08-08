Şanlıurfa’da 14 yıldır aranan hükümlü yakalandı
16:27, 08/08/2026, Cumartesi
IHA
Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde hakkında "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan 17 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, hakkında 17 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.E.U.’nun 14 yıldır arandığı belirlendi. O.E.U., Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen çalışma sonucu yakalandı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Gündem
Gaziosmanpaşa'da kargo hırsızı: Aracın açık bagajından paketi alıp kaçtı
Gündem
FETÖ hükümlüsü ihraç kıdemli albay yakalandı
Gündem
Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Başlıklar :şanlıurfaemniyetfirari suçlu
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.