Şanlıurfa’da lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa Haliliye'de bir zincir marketin mutfak bölümünde kimyasal lavabo açıcının patlaması sonucu yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, AFAD ve polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
Şanlıurfa’da bir zincir markette lavabo giderini açmak için kullanılan kimyasal madde bomba gibi patladı. Olayda 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi. Bir zincir market sorumlusu, tıkanan lavabo giderini açmak için su tesisatçısına haber verdi. Markete gelen 3 tesisatçı, mutfak bölümündeki lavabo giderini açmak için içerisine kimyasal sıvı açıcı döktü. Üzerine sıcak su dökülen sıvı maddenin bomba gibi patlaması sonucu 3’ü tesisatçı, 3’ü de market çalışanı olmak üzere 6 kişi yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 6 kişi, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Polis ve AFAD ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
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