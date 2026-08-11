İstanbul'da 8 saatlik su kesintisi: İSKİ su verilemeyecek mahalleleri tek tek açıkladı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın montaj ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Fatih'in bazı mahallelerinde 8 saat su kesintisi yapılacağını duyurdu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir planlı su kesintisi duyurusu yayımladı. Kesintiden etkilenen vatandaşlar “Sular ne zaman gelecek?” ve “İstanbul’da su kesintisi ne kadar sürecek?” sorularına yanıt arıyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın bakım çalışmaları kapsamında Fatih'te su kesintisi olacağını açıkladı.
İSKİ su kesintisi yaşanacak mahalleler
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kocamustafapaşa Mahallesi'ndeki Sarayburnu-Münzevi Samatya isale hattında, deprem riskine karşı altyapının dayanıklılığını artırmak amacıyla esnek boru bağlantı parçası montajı ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda, yarın 22.00 ile 12 Ağustos Çarşamba günü saat 06.00 arasında Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı ve Seyyid Ömer mahallelerinde su kesintisi yapılacak.
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