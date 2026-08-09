Avcılar’da çamaşır makinesi kavgası: Taş ve demir sopalar havada uçuştu
İstanbul Avcılar’da kaldırımda bulunan çamaşır makinesini çalmaya çalıştıkları öne sürülen 3 kişi ile esnaf arasında kavga çıktı. Plakasız kamyonetle gelen şüpheliler, kendilerine müdahale etmek isteyen esnafa taş ve demir sopalarla saldırdı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, şüpheliler plakasız kamyonetle olay yerinden kaçtı; yaşananlar amatör kameraya yansıdı.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde kaldırımda bulunan çamaşır makinesini çalmaya çalışan şahıslar ve vatandaşlar arasında çıkan demir sopalı ve taşlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Esnafa taş ve demir sopalarla saldırdılar
Olay, saat 17.30 sıralarında Avcılar Fırın Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, plakasız kamyonetle mahalleye gelen kimliği belirsiz 3 şahıs, kaldırımda bulunan bir çamaşır makinesini çalmaya çalıştı. Durumu gören esnaf, şahıslara müdahale etmeye çalışınca ortalık bir anda karıştı. Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslar, esnafa taş ve demir sopalarla saldırdı. Saldırı sırasında esnaf yaralanırken, şahıslar ise plakasız kamyonete binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise amatör kameralara yansıdı.
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